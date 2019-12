Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Wäschetrockner sorgt für Feuerwehreinsatz

Greiz (ots)

Paitzdorf: Der Brand eines Wäschetrockners in einem Wohnhaus in Paitzdorf sorgte gestern (03.12.2019, gegen 15:00 Uhr) für einen Feuerwehreinsatz. Die eingesetzten Rettungskräfte löschten den Brand, so dass ein Übergreifen der Flammen auf den Wohnbereich verhindert wurde. Die beiden Hausbesitzer (58, 59) blieben glücklicherweise unverletzt. Für den Zeitraum des Einsatzes war die Ortsdurchfahrt Paitzdorf für circa eine Stunde gesperrt. (RK)

