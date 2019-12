Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Tag der Verkehrssicherheit in Gera

Gera (ots)

Zum gestrigen Tag der Verkehrssicherheit (03.12.2019) kontrollierten Polizeibeamte der LPI Gera im gesamten Stadtgebiet von Gera mehrere Verkehrsteilnehmer hinsichtlich etwaiger Verkehrsverstöße. Hierbei wurde unter anderem im Bereich der Thüringer Straße bzw. der Straße des Friedens / An der Eibe die Einhaltung der vorgeschriebenen Höchstgeschwindigkeit überwacht, wobei insgesamt 11 Verstöße geahndet wurden. Zusätzlich nahmen die Polizeibeamten das Verhalten von Verkehrsteilnehmern an dem Fußgängerüberweg am Stadtgraben / Kleiststraße in Augenschein. Dabei verzeichneten sie 6 Verstöße. Insgesamt müssen 25 Verkehrsteilnehmer seit gestern mit einem Buß- bzw. Verwarngeld rechnen. (RK)

