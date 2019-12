Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall zwischen Pkw und Fahrrad

Gera (ots)

Am Morgen (08:20 Uhr) des gestrigen Tages (03.12.2019) kam es an der Kreuzung Franz-Petrich-Straße / Kurt-Keicher-Straße zum Zusammenstoß zwischen einem Fahrradfahrer (23) und einem Pkw VW (Fahrerin 37). Der verletzte Radfahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei Gera hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.(KR)

