Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Alkoholisiert im Straßenverkehr

Gera (ots)

Am 03.12.2019, gegen 11:40 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der De-Smit-Straße den 69-jährigen Fahrer eines Pkw Audi. Hierbei stellten sie fest, dass er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Test zeigte einen Wert von über 1,2 Promille, so dass eine Blutentnahme, die Sicherstellung des Führerscheines und die Einleitung eines Strafverfahrens folgten. (RK)

