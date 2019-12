Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Opel Insignia gestohlen

Gera (ots)

Einen zum Verkauf ausgestellten Opel Insignia stahlen unbekannte Täter in der Nacht von Montag (02.12.2019) zu Dienstag (03.12.2019) vom Gelände eines Autohauses in der Zopfstraße. Zudem demontierten die Täter zwei amtliche Kennzeichen mit Geraer - Zulassen von einem bereits verkauften Pkw, um diese scheinbar an den Insignia anzubringen. Um nun das Gelände verlassen zu können, wurde eine größere Dornenhecke zum Teil gewaltsam entfernt. Mit dem gestohlenen Opel fuhren die Täter schließlich in unbekannte Richtung davon. Die Kriminalpolizei Gera sucht im Rahmen ihrer Ermittlungen Zeugen, welche Hinweise zum Tatgeschehen bzw. den Tätern oder gar dem Verbleib des Opel Insignia geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 bei der KPI Gera zu melden. (RK)

