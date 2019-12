Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schuppenbrand in Weida

Greiz (ots)

Weida: Gestern Nachmittag 02.12.2019, gegen 14:40 Uhr rückten Feuerwehr und Polizei in den Grochwitzer Weg aus. Von dort wurde der Brand eines Schuppens gemeldet. Vor Ort bestätigte sich die eingegangene Meldung, so dass unverzüglich mit den Löscharbeiten an dem Schuppen begonnen wurde. Ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Haus konnte so verhindert werden. Nach derzeitigen Erkenntnissen entfachte beim Bedienen/Benutzen eines Gasofens im besagten Schuppen ein Feuer, so dass die Feuerwehr alarmiert wurde. Der 75-jährige Anwohner des Hauses, welcher gleichzeitig den Ofen bediente, zog sich beim Löschversuch Verletzungen zu und musste im Krankenhaus ärztlich versorgt werden. Durch das Feuer entstand nicht unerheblicher Sachschaden an dem Schuppen bzw. den angrenzenden Schuppenanbauten. Die Greizer Polizei hat nunmehr die Ermittlungen zum Brandgeschehen aufgenommen. Die Löscharbeiten der Feuerwehr zogen sich bis in die Abendstunden hin. (KR)

