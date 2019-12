Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fensterscheibe beschädigt

Gera (ots)

Die Ermittlungen zu einer Sachbeschädigung in der Arndstraße hat seit gestern (02.12.2019) die Geraer Polizei aufgenommen. Ein bislang unbekannter Täter warf in der Zeit von 13:00 Uhr bis 23:30 Uhr mit einem Stein die Fensterscheibe einer Wohnung ein und verursachte so Sachschaden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Zeugen, welche Hinweise zum Täter geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der Polizei Gera zu melden. (RK)

