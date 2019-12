Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Peugeot vom Autohaus gestohlen

Gera (ots)

Unbekannte Diebe trieben in der Nacht des vergangenen Sonntages zu gestern (01.12.2019 - 02.12.2019) ihr Unwesen auf dem Gelände eines Autohauses im Eselsweg in Gera, so dass nunmehr die Kriminalpolizei ermittelt. Die Täter brachen nach derzeitigen Erkenntnissen einen am Autohaus angebrachten Briefkasten für Fahrzeugschlüssel gewaltsam auf und stahlen daraus mindestens einen dort eingeworfenen Schlüssel. In der Folge fuhren sie mit einem auf dem Gelände abgestellten Pkw Peugeot mit Greizer-Kennzeichen in unbekannte Richtung davon. Im Zuge der eingeleiteten Ermittlungen werden Zeugen gesucht, welche sachdienliche Hinweise geben können. Haben Sie im genannten Tatzeitraum auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen beobachtet? Können Sie Hinweise zu den Tätern bzw. zum Verbleib des silbernen Peugeot Traveller geben? Zeugen werden gebeten sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 an die KPI Gera zu wenden.(KR)

