Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall beim Abbiegen

Gera (ots)

B7: Beim Abbiegen von der B7 auf die Autobahn A4 am Samstag (30.11.2019m gegen 11:30 Uhr) missachtete die Fahrerin (67) eines Pkw Hyundai die Vorfahrt eines geradeaus auf der B7 befindlichen BMW (Fahrer 44), so dass es zum Zusammenstoß kam. Beide Fahrzeuge waren daraufhin nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Sowohl die beiden Fahrer/in als auch ein im Hyundai befindliches Kind (11) wurden durch den Unfall verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Aufgrund des Unfallgeschehens war die Straße in diesem Bereich bis circa 13:00 Uhr zum Teil voll gesperrt. Die Polizei Gera hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen. (RK)

