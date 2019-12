Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz in Altenburger Straße

Gera (ots)

Am Freitag (29.11.2019), gegen 13:15 Uhr überprüften zwei Kontrolleure (34, 40) in der Altenburger Straße einen Busfahrgast (19) hinsichtlich des Vorhandenseins eines gültigen Fahrscheins. Der Fahrgast wollte sich daraufhin der Kontrolle entziehen, so dass die Kontrolleure den 19-Jährigen daran hinderten. In der Folge kam es zur körperlichen Auseinandersetzung, wobei der 34-jährige Kontrolleur, als auch der Fahrgast verletzt und schließlich medizinisch versorgt werden mussten. Die Ermittlungen zum Geschehen wurden eingeleitet. (RK)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell