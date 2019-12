Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Betrunkene Verkehrsteilnehmer

Gera (ots)

Samstagnacht erwischte die Polizei Gera zwei betrunkene Verkehrsteilnehmer. So wurde ein 47-Jähriger mit seinem Pkw um 01:25 Uhr in der Straße der Jugend in Ronneburg kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,63 Promille. Nach der Blutentnahme und einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, wurde die Fahrerlaubnis des Beschuldigten vorläufig entzogen. 01:40 Uhr wurde dann ein 40-jähriger Radfahrer in der Reichsstraße in Gera mit 2,31 Promille festgestellt. Mit ihm eine Blutentnahme durchgeführt und eine Anzeige gefertigt.

