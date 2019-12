Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unter Alkoholeinfluss im Straßenverkehr unterwegs

Meuselwitz (ots)

Am Freitag gegen 11:00 Uhr wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Heinrich-Heine-Straße ein 57-jähriger Kleinkraftrad-Fahrer kontrolliert. Bei der Überprüfung der Fahrtauglichkeit konnte bei dem Mann ein Atemalkoholwert von 0,68 Promille festgestellt werden. In der Nacht vom Samstag zu Sonntag wurde gegen 01:00 Uhr in der Georgenstraße ein 20-jähriger Fahrradfahrer kontrolliert. Dieser hatte zu diesem Zeitpunkt einen Atemalkoholwert von 1,93 Promille. Beiden alkoholisierten Verkehrsteilnehmern wurde die Weiterfahrt untersagt sowie die entsprechenden Anzeigen gefertigt.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell