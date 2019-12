Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Seat - Fahrer unter Alkohol

Zeulenroda-Triebes (ots)

In der Nacht vom Freitag zum Samstag, kurz vor Mitternacht wurde in der August - Bebel - Straße in Zeulenroda-Triebes ein Pkw Seat Leon durch die Polizei kontrolliert. Im Verlauf der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 30-jährige Fahrzeugführer erheblich alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,19 Promille. Der Führerschein des jungen Mannes wurde beschlagnahmt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet.

