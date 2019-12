Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Drogenfund in Greizer Spielothek

Greiz (ots)

In der Nacht vom Freitag zum Samstag, gegen 23:30 Uhr wurde durch die Polizei in der Greizer Stavenhagenstraße in einer Spielothek eine Personenkontrolle durchgeführt. Ein 37jähriger Deutscher führte hierbei 0,5g Cannabis mit sich. Die illegale Droge wurde beschlagnahmt. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das BtmG wurde eingeleitet.

