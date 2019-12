Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: 14-jähriger Drogenkonsument erwischt

Zeulenroda (ots)

Am späten Freitagabend , gegen 21:30 Uhr wurde in der Triebeser Str. in Zeulenroda eine 14-jähriger junger Mann von der Polizei kontrolliert. Bei ihm wurden Konsumutensilien aufgefunden, welche zum Genuss der illegalen Droge Haschisch dienen. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das BtMG wurde eingeleitet.

