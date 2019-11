Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw streift Fahrradfahrerin

Altenburg (ots)

Langenleuba-Niederhain: Gestern Vormittag (28.11.2109), gegen 10:30 Uhr kamen Polizeibeamte aufgrund eines Unfalles zwischen einem Pkw (VW) und einem Fahrrad (Pedelec) in der Straße Große Seite zum Einsatz. Zuvor wurde die 23-jährige Radfahrerin beim Linksabbiegen von dem in gleiche Richtung fahrenden Pkw (Fahrerin 50) gestreift und kam zu Fall. Leicht verletzt wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (RK)

