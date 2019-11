Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Eier geworfen

Greiz (ots)

Langenwetzendorf: Vom 27.11.2019 zum 28.11.2019 trieben unbekannte Täter in der Schulstraße in Langenwetzendorf ihr Unwesen. Die Täter schmissen mehrere rohe Eier an die Fassade sowie die Fenster einer Schule, so dass seitens der Schulleitung die Polizei informiert wurde. Diese leitete folglich die Ermittlungen zum Geschehen ein. Können Sie Hinweise zu den Eierwerfern geben? Haben Sie ungewöhnliche Personenbewegungen wahrgenommen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03661 / 6210, an die Greizer Polizei zu wenden. (RK)

