Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl aus Rohbau

Gera (ots)

Rüdersdorf: Unbekannte Täter trieben in der Zeit von 25.11.2019 - 27.11.2019 ihr Unwesen in Rüdersdorf. Dort stahlen sie aus einem Rohbau (Baustelle) eine bereits montierte Wechselsprechanlage der Marke Gira. Haben Sie im genannten Tatzeitraum ungewöhnliche Personenbewegungen auf der Baustelle bzw. in dem Rohbau wahrgenommen? Können Sie Hinweise zu den Tätern bzw. dem Verbleib der Wechselsprechanlage machen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0, an die Polizei Gera zu wenden. (RK )

