Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Korrekturmeldung zum schweren Verkehrsunfall auf der B93 Verkehrsunfall mit drei schwer Verletzten auf der B93

Altenburg (ots)

Die 28-jährige Unfallbeteiligte befand sich im Pkw BMW, die beiden 58 und 60-jährigen Insassen saßen im Pkw Audi.

Es wird um Korrektur der beiden Fahrzeugdaten gebeten!

B93: Gestern Abend (26.11.2109, gegen 19:10 Uhr) prallten auf der Bundesstraße 93 zwischen Gößnitz Nord und Gößnitz Süd, aus noch ungeklärter Ursache, ein Pkw BMW (Fahrerin 28) und ein Pkw Audi (Fahrer 60) frontal zusammen. Ein weiterer Pkw (VW, Fahrer 59) stieß in der Folge gegen den Pkw BMW. Unverzüglich rückten Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst zum Unfallort aus. Bei dem Zusammenstoß wurden sowohl die 28-jährige BMW-Fahrerin, als auch die beiden Insassen im Audi (60, 58) schwer bzw. schwerstverletzt. Der schwerstverletzte Fahrer des Audi wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen, die 28-Jährige und die 58-Jährige mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der VW-Fahrer blieb nach aktuellem Stand unverletzt. Die Bundesstraße 93 war bis circa 23:35 Uhr voll gesperrt. Eine Umleitungsvariante wurde eingerichtet. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zum gesamten Unfallgeschehen aufgenommen. Hierzu wurde ein Gutachter hinzugezogen. (KR)

