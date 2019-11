Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Drogenfund bei Realisierung eines Haftbefehls

Altenburg (ots)

Pöschwitz: Am Morgen des gestrigen Tages (26.11.2019, gegen 07:00 Uhr) suchten Altenburger Polizeibeamte einen 44-jährigen Mann an seiner Wohnanschrift auf, da gegen ihn ein Haftbefehl des Amtsgerichtes Wunsiedel vorlag. Dabei stellten sie auf dem Gelände des Wohnhauses ein gestohlenes Motorrad sowie entwendete Fahrzeugkennzeichen und diverse Werkzeugmaschinen fest. In Absprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde in der Folge das Wohnhaus samt Grundstück durchsucht. Hier fanden die eingesetzten Beamten zusätzlich circa 500 Gramm einer betäubungsmittelähnlichen Substanz mit "Cannabis-Verdacht" sowie Apparaturen und Substanzen zur Herstellung von synthetischen Drogen. Sowohl das aufgefundene Diebesgut, als auch die festgestellten Drogen bzw. Drogenutensilien wurden sichergestellt. Der an seiner Wohnanschrift angetroffene 44-Jährige wurde festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt überführt. (RK)

