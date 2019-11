Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz in Bielitzstraße

Gera (ots)

Zeugen informierten gestern Abend (26.11.2019), gegen 21:30 Uhr, die Rettungsleitstelle darüber, dass in der Bielitzstraße, vor einem Wohnhaus, eine männliche Person auf dem Boden liegt, verletzt und nicht mehr ansprechbar sei. Unverzüglich rückten Rettungskräfte, Feuerwehr und Polizei zum Einsatzort aus. Vor Ort bestätigte sich die Zeugenmeldung. Der schwer verletzte Mann (42) wurde durch einen RTW in ein Krankenhaus gebracht. Nach aktuellen Erkenntnissen stürzte der 42-Jährige aus großer Höhe aus einem Fenster des genannten Mehrfamilienhauses. Derzeit sind die Umstände des Sturzes noch unklar. Ein Fremdverschulden kann bisher jedoch ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen dauern an. (RK)

