Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unbekannte randalieren in der Neuen Landschaft

Gera (ots)

Ronneburg: Unbekannte Täter trieben in der Zeit von 22.11.2019 - 25.11.2019 ihr Unwesen in der Neuen Landschaft (Weidaer Straße) in Ronneburg. Hierbei beschädigten die Täter im Bereich eines Toilettenhauses die Tür sowie einen Handtuchhalter in der Herren-/ und einen Hygieneeimer in der Damentoilette. Weiterhin zündeten die Täter im Bereich einer dortigen Bühne mehrere Rollen Toilettenpapier an, wobei glücklicherweise kein größerer Brand ausbrach. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zur Sachbeschädigung aufgenommen und sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat bzw. den Tätern geben können. Zeugen werden folglich gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0, an die hiesige Dienststelle zu wenden. (RK)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell