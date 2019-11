Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrrad entwendet

Altenburg (ots)

Windischleuba: Am 24.11.2019 im Zeitraum von 00:30 - 10:00 Uhr wurde in der Eichenstraße aus einem Schuppen ein Rennrad der Marke Giant, Typ Convented SL, in der Farbe Schwarz entwendet. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Schuppen und entkamen nach der Tat unerkannt. Die Polizei Altenburg hat die Ermittlungen zum Geschehen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 03447 / 4710 entgegen.

