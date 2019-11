Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Frontalzusammenstoß beim Abbiegen

Gera (ots)

Heute Morgen (25.11.2019), gegen 07:25 Uhr beabsichtigte der Fahrer (55) eines Renault-Transporters auf der Straße "Kellers Ziegelei" (Richtung Gera-Leumnitz) nach links in ein Gewerbegebiet abzubiegen. Hierbei bemerkte er scheinbar den entgegenkommenden, in Richtung Großenstein fahrenden Pkw Skoda (Fahrer 42) zu spät, so dass es zum Frontalzusammenstoß kam. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Bei dem Unfall wurde sowohl der 55-Järhige Transporterfahrer, als auch der Beifahrer (40) im Pkw verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund des Unfallgeschehens wurde die betroffene Straße komplett gesperrt, so dass es hier zu Verkehrsbehinderungen kam. Gegen 09:20 Uhr, nach Beendigung der Unfallaufnahme vor Ort, wurde die Straße für den Verkehr wieder freigegeben. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern weiter an. (KR)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell