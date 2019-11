Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall in Straße des Bergmanns

Gera (ots)

Gestern Abend (24.11.2019, gegen 17:30 Uhr) kam es in der Straße des Bergmanns zum Unfall zwischen einem Pkw Toyota (Fahrer 80) und einem 47-jährigen Fußgänger. Nach derzeitigen Erkenntnissen bog der Toyotafahrer von der Straße des Bergmanns nach links in die Dornaer Straße ab und bemerkte den die Dornaer Straße (Fußgängerampel) überquerenden Fußgänger zu spät. Es kam zum Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmer. Der 47-Jährige wurde hierbei verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.(RK)

