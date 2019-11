Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Falsche Polizisten bestehlen Rentnerin - nunmehr Fahndung anhand von Phantombildern Ergänzungsmeldung zur Pressemeldung von 22.09.2019

Gera (ots)

Tatgeschehen am 21.09.2019: Eine 93-jährige Rentnerin aus Gera wurde am Samstag, den 21.09.2019, gegen 18 Uhr, Opfer eines Trickbetruges. Zwei zivil gekleidete männliche Personen begaben sich zu einem Mehrfamilienhaus in die Johannes-R.-Becher-Straße, in Gera. Gegenüber der später Geschädigten gaben sie vor, Polizeibeamte zu sein, die bzgl. eines Einbruches in dem Haus ermitteln. Dazu forderten sie von der Frau, zu prüfen, ob noch all ihre Wertsachen einschließlich ihr Bargeld vorhanden seien und begaben sich zusammen mit der Frau in deren Wohnung. Hier zeigte sie den beiden Männern gutgläubig ihre Ersparnisse, welche die beiden Unbekannten bei günstiger Gelegenheit stahlen.

Die Polizei Gera veröffentlichte bereits am 22.09.2019 den vollendeten Trickbetrug zum Nachteil der Rentnerin und suchte damals schon nach Zeugen der Tat.

Mit Hilfe der Geschädigten konnten von beiden Tätern Phantombilder gefertigt werden, welche nunmehr veröffentlicht werden.

Wer kennt die beiden Männer? Wer kann Hinweise zu deren derzeitigen Aufenthalt geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 an die Kriminalpolizei Gera zu wenden. (RK)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell