Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall unter Alkohol

Hohenleuben (ots)

Am 24.11.2019 um 02:20 Uhr kollidierte ein BMW 320i in der Erich-Weinert-Straße mit einem Strommast. Der 29jährige Fahrzeugführer kam in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,56 Promille. Der junge Mann blieb unverletzt, sein Fahrzeug erlitt wirtschaftlichen Totalschaden. Der Strommast wurde so stark beschädigt, dass er von der Feuerwehr gesichert werden musste.

