Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Telefonmast umgefahren

Gera (ots)

Am 23.11.2019, gegen 07:20 Uhr, befuhr ein 22 jähriger Autofahrer mit seinem PkW Suzuki die B2 in Richtung Großebersdorf. Auf Höhe des Abzweigs Hundhaupten kam er von der überfrohrenen Fahrbahn aufgrund unangepasster Geschwindigkeit nach rechts ab und kollidierte im Straßengraben mit einem Telefonmast. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Aufgrund der Wucht des Zusammenstoßes stürzte der Telefonmast um und die Telefonleitung wurde unterbrochen.

(JN)

