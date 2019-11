Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kradfahrer gestürzt

Altenburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 21.11.2019, gegen 07:10 Uhr in der Zeitzer Straße. Der 17-jährige Fahrer eines Leichtkraftrades befuhr die Zeitzer Straße in Richtung Rositz und musste kurz vor dem Kreisverkehr verkehrsbedingt abbremsen. Hierbei verlor er auf nasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Zweirad, kam zu Fall und verletzte sich leicht. Der 17-jährige wurde vor Ort medizinisch versorgt.

