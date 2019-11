Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Sachbeschädigung an Fahrzeugen

Gera (ots)

Die Ermittlungen zur Sachbeschädigung an einem im Erzhammerweg abgestellter Pkw VW sowie einem in der Erich-Mühsam-Straße geparkte Pkw Seat hat seit gestern (20.11.2019) die Geraer Polizei aufgenommen. In der Zeit von 19.11.2019 zum 20.11.2019 beschädigten die Täter aus noch ungeklärten Ursachen jeweils eine Fahrzeugscheibe der abgestellten Pkw und versurachten so Sachschaden. Aus den Fahrzeugen selbst wurde nichts gestohlen. Ob beide Taten im Zusammenhang stehen bzw. lediglich eine Person für beide Sachbeschädigungen als Täter in Frage kommt, ist Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen seitens der Geraer Polizei. Diese bitte im gleichen Zusammenhang um Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 829-0, entgegen. (RK)

