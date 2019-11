Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Gartenlaube aufgebrochen

Altenburg (ots)

Am 19.11.2019 wurde bekannt, dass in eine Gartenlaube Am Waldessaum aufgebrochen wurde. Unbekannte Täter drangen gewaltsam in die Laube ein und entwendeten einen Fernseher sowie einen Receiver. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell