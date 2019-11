Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall mit verletzter Fußgängerin - Unfallverursacher flüchtet

Gera (ots)

Gestern Abend (19.11.2019), gegen 19:00 Uhr wurde eine 64-jährige Fußgängerin von einem bislang unbekannten Fahrzeug frontal erfasst, als sie die den Fußgängerüberweg am Stadtgraben, (Höhe Greizer Straße) in Gera, überquerte. Die Frau wurde durch die Kollision schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfallverursacher hingegen flüchtete unerkannt von der Unfallstelle und konnte trotz eingeleitete Fahndung nicht gestellt werden. Die Geraer Polizei sucht nunmehr dringend Zeugen, welche Hinweise zum flüchtigen Unfallverursacher geben können. (Tel. 0365 / 829-0). (KR)

