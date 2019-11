Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Garagen aufgebrochen

Altenburg (ots)

Altenburg: Am 18.11.2019 wurde bekannt, dass in eine Garage in der Brockhausstraße eingebrochen wurde. Unbekannte Täter drangen gewaltsam in diese ein und entwendeten ein Schweißgerät sowie Angelutensilien.

Altenburg: Im Zeitraum vom 17.11. - 18.11.2019 brachen Unbekannte in eine größere Garage/Halle in der Poststraße ein. Anschließend demontierten sie von mehreren in der Halle befindlichen Fahrzeuge diverse Fahrzeugelektronik und entwendet diese.

In beiden Fällen wurden die Ermittlungen aufgenommen. Wer kann Hinweise zur Tat oder den Tätern geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der PI Altenburger Land (Tel. 03447/ 471-0) zu melden.

