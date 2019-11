Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: 82-Jährige bei Unfall verletzt

Altenburg (ots)

Schmölln: Als der 36-jährige Fahrer eines Lkw-Sattelzuges (DAF) gestern Nachmittag (18.11.2019), gegen 15:00 Uhr im Bereich eines Supermarktparkplatzes in der Hermann-von-Helmholtz-Straße rückwärts in eine Liefereinfahrt rangierte, bemerkte er die auf dem Parkplatz befindliche Fußgängerin (82) zu spät und stieß mit dieser zusammen. Die 82-Jährige kam dabei zu Fall, verletzte sich und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen, in dessen Zusammenhang der aus Tschechien stammende Lkw-Fahrer eine Sicherheitsleistung zahlen musste. (KR)

