Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Betrunkener beschädigt Zaunsfeld

Gera (ots)

Weil er eine männliche Person beobachtete, wie diese in der Altenburger Straße ein Zaunsfeld abbrach und auf dem Gehweg liegen ließ, informierte ein Zeuge gestern Abend (18.11.2019), gegen 20:00 Uhr die Polizei. Diese konnten den Täter, ein 30-jähriger Mann, im Rahmen der eingeleiteten Fahndung stellen. Der mit 1,9 Promille alkoholisierte Mann gab gegenüber den Beamten die Sachbeschädigung an dem Zaunsfeld und an einem Zaunspfosten zu. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (RK)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell