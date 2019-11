Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Graffiti geschmiert

Gera (ots)

Zu mehreren Graffiti-Schmierereien im Bereich des Hofwiesenparkes bzw. der Panndorfturnhalle in der Neuen Straße rückten gestern (18.11.2019) Polizeibeamte aus. Im Zeitraum des vergangenen Wochenende (15.11.2019 - 18.11.2019) brachten bislang unbekannte Täter diverse Graffiti-Schmierereien unter anderem auf dem Spielplatz, die Fassade eines Park-Café bzw. an die Hauswand der Turnhalle an. Die Graffitis (ohne politischen Hintergrund) waren dabei großflächig aufgetragen worden. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zur Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeugen, welche sachdienlichen Hinweise zum Geschehen bzw. den Tätern geben können, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der Geraer Polizei zu melden. (RK)

