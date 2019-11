Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall mit 4 Verletzten

Gera (ots)

Am heutigen Tag (19.11.2019), gegen 09:30 Uhr, kam es zum Zusammenstoß zwischen einem PKW Opel und einem PKW Audi an der Kreuzung Gebrüder-Häußler-Strasse/Neue Straße. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr der Opel die Gebrüder-Häußler-Strasse in Richtung Gera-Lusan und bog an der besagten Kreuzung verkehrswidrig nach links ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden, in Richtung Theaterstrasse fahrenden, PKW Audi. Hierbei kippte der Opel zur Seite, so dass die beiden Insassen von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden mussten. Sowohl die zwei Insassen im Opel, als auch die zwei Insassen im Audi wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Aufgrund des Unfalles kam es zu Verkehrsbehinderungen im Kreuzungsbereich. Die Polizei Gera hat die Unfallermittlungen aufgenommen. (KR)

