Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Täter auf frischer Tat erwischt

Altenburg (ots)

Nobitz: Zwei Diebe (34, 16) auf frischer Tat stellten Polizeibeamte am Donnerstag (14.11.2019), kurz nach 07:00 Uhr im Ortsteil Kotteritz. Die Beamten kontrollierten hierbei einen 34-jährigen Mann, welcher ohne Führerschein mit einem Pkw Fiat unterwegs war und einen 16-jährigen Jugendlichen, welche ein Motorrad der Marke Yamaha hinter dem Auto herschob. Es stellte sich schließlich heraus, dass die nicht zugelassene Yamaha aus einer Garage in der Käthe-Kollwitz-Straße stammte und demzufolge gestohlen wurde. Zudem befanden sich im Pkw Fiat diverse Gegenstände, u.a. Fahrradteile, welche ebenfalls aus Diebeshandlungen stammten. Beide Täter wurden daraufhin vorläufig festgenommen und zum Vorfall gehört. Im Rahmen der Haftvorführung des 34-Jährigen am 15.11.2019 wurde dieser nach Entscheidung des Amtsgerichtes wieder entlassen. Auch der jugendliche Dieb konnte nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen am 14.11.2019 wieder gehen. Die Ermittlungen zu den Diebstahlshandlugn dauern dennoch weiter an. (KR)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell