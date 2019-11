Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Gasflaschen entwendet

Altenburg (ots)

Lödla: Bei der Polizei Altenburger Land wurde am 16.11.2019 ein Einbruch in einen Lagerraum in der Lödlaer Chausee angezeigt. Unbekannte Täter hatten in der Nacht vom 15. zum 16. November gewaltsam ein Nebengelass eines Geflügelverkaufes aufgebrochen und mehrere Gasflaschen entwendet. Die Polizei bittet Bürger, welche Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, sich mit der Polizei Altenburger Land in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell