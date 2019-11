Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Trunkenheit im Straßenverkehr

Gera (ots)

Am heutigen Morgen (17.11.2019) gegen 07:00 Uhr stellten Polizeibeamte im Bereich der Schoßbachstraße einen alkoholisierten Fahrzeugführer fest. Dieser hatte seinen Pkw Hyundai trotz Intervention von anwesenden Zeugen in Bewegung gesetzt. Der 30-jährige Beschuldigte wurde in der Nähe seines Fahrzeugs angetroffen und wies einen Atemalkoholwert von 1,37 Promille auf. Der Führerschein wurde vor Ort sichergestellt und eine Blutentnahme durchgeführt.

