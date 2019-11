Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Greiz (ots)

Am Samstag, dem 16.11.2019, gegen 20:00 Uhr wurde in der Zeulenrodaer Straße, OT Triebes, in Zeulenroda-Triebes, eine 40-jährige Fahrzeugführerin eines Pkws Renault Twingo einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten der PI Greiz fest, dass sie nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet, der Fahrzeugschlüssel wurde vorübergehend sichergestellt. eine weitere Prüfung ergab, dass die Fahrzeugführerin nicht zum ersten Mal beim Fahren ohne Fahrerlaubnis ertappt wurde.(TA)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell