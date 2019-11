Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfallflucht in Weida - Zeugen gesucht

Greiz (ots)

Am Freitag, den 15.11.2019, im Zeitraum von 09:30 Uhr bis 10:15 Uhr, kam es in der Turmstraße Nr. 24, in Weida, zu einer Verkehrsunfallflucht. Der derzeit unbekannte Fahrzeugführer befuhr mit seinem Pkw die Turmstraße aus Richtung Weida Stadtmitte in Richtung Gabelsbergerstraße und streifte beim Vorbeifahren einen ordnungsgemäß geparkten Pkw Audi A6, Farbe: schwarz. An diesem wurde der linke Außenspiegel und den linke vorderen Kotflügel beschädigt. Anschließend verließ der Verursacher die Unfallstelle widerrechtlich. Die Polizei bittet um Hinweise zum Unfallgeschehen. PI Greiz, Tel.: 03661-6210 oder per E-Mail: pi.greiz.lpig@polizei.thueringen.de (TA)

