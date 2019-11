Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diesel gestohlen

Altenburg (ots)

Posa: Unbekannte Diebe machten sich an einem in Posa, Am Wendehammer, abgestellten Lkw Skania zu schaffen und zapften von diesem in der Zeit von 13.11.2019 - 14.11.2019 circa 300 Liter Diesel ab. Die Altenburger Polizei (Tel. 03447 / 4710) sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, welche Hinweise zum bislang unbekannten Diesel-Dieb machen können. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. (RK)

