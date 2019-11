Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Erneut Brand einer Dixi-Toilette

Gera (ots)

Gera: Am gestrigen Morgen (14.11.2019), gegen 06:20 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei, dass ein im Baustellenbereich in der Kaimberger Straße aufgestelltes Toilettenhäuschen (Dixi) über Nacht (13.11.2019 - 14.11.2019) angezündet wurde und offensichtlich komplett niederbrannte. Vor Ort stellte sich zudem heraus, dass durch den Brand die Abdeckung eines daneben stehenden Baggers, sowie die Straßendecke in Mitleidenschaft gezogen wurde. Die Geraer Polizei (Tel. 0365 / 829-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, welche Hinweise zur Tat bzw. den Tätern geben können. Ob ein Zusammenhang mit dem angezündeten Dixi aus der Gerhard-Hauptmann-Straße (Pressemeldung vom 14.11.2019) besteht, ist Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen. (RK)

