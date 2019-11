Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unter Alkoholeinfluss unterwegs

Altenburg (ots)

Schmölln: Am 13.11.2019, gegen 13:15 Uhr kam es in der Ronneburger Straße zum Zusammenstoß zwischen einem Pkw VW (Fahrerin 56) und einem Lkw MAN (Fahrer 53), wobei der VW nicht mehr fahrbereit war. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass die Pkw-Fahrerin unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest vor Ort zeigte einen Wert von über 1,7 Promille an. Im Krankenhaus wurde eine Blutentnahme durchgeführt, Führerschein und Fahrzeugschlüssel sichergestellt sowie die Weiterfahrt untersagt. Aufgrund des Unfallgeschehens kam es auf der B7 zu Verkehrsbehinderungen. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen wurden aufgenommen. (KR)

