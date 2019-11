Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schuppen aufgebrochen

Altenburg (ots)

Gößnitz: Am 13.11.2019 wurde bekannt, dass unbekannte Täter gewaltsam in einen Schuppen in der Kauritzer Straße eingedrungen sind. Daraus wurden diverse Werkzeuge entwendet. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet

