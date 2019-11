Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unbekannter Dieb in Talstraße

Gera (ots)

Ein bislang unbekannter Dieb trieb sich in der Zeit von 12.11.2019 - 13.11.2019 in der Talstraße umher. Hierbei versuchte er in den Keller eines Mehrfamilienhauses einzudringen, was jedoch misslang. Allerdings fasste er anschließend den im Hof abgestellten Pkw Opel ins Visier. Aus diesem stahl der Unbekannte unter anderem ein Plüschtier, eine Freisprecheinrichtung und mehrere Schlüssel. Im Zuge der Ermittlungen werden Zeugen gesucht, welche sachdienliche Hinweise zum unbekannten Dieb geben können. Zeugen werden gebeten sich unter der Tel. 0365 / 829-0, an die Geraer Polizei zu wenden. (RK)

