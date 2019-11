Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ladendiebstahl führt zu Polizeieinsatz

Greiz (ots)

Gestern Mittag (12.11.2019), gegen 12:50 Uhr kamen mehrere Polizeistreifen aufgrund eines Ladendiebstahls, verübt von drei Tätern, in einem Supermarkt in der August-Bebel-Straße zum Einsatz. Die drei Täter agierten hierbei gemeinschaftlich und stahlen letztendlich mehrere Zigaretten. Der gemeinsam begangene Diebstahl flog jedoch auf, so dass der Ladendetektiv des Supermarktes einschritt und einen der drei Diebe, einen 29-jährigen Mann, bis zum Eintreffen der Polizei festhielt. Die anderen beiden Täter flüchteten unerkannt und konnten trotz eingeleiteter Fahndung nicht ergriffen werden. Gegen den 29-jährigen Mann wurde nunmehr ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (KR)

