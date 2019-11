Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Elektrischer Rollstuhl gestohlen

Gera (ots)

Dreiste Diebe hielten sich am 08.11.2019, in der Zeit von 20:30 Uhr bis 21:50 Uhr in der Keplerstraße auf und stahlen einen auf dem Gehweg, vor einer Firma, abgestellten Elektrorollstuhl im 5-stelligen Euro-Wert. Der 26-jährige Nutzer des Rollstuhles ist aufgrund seiner körperlichen Verfassung dringend auf diesen angewiesen. Der mit über 100 Kilogramm schwere Rollstuhl verfügt über eine Wegfahrsperre, so dass die Täter diesen offenbar nicht einfach wegfahren, sondern unter Umständen wegtragen bzw. abtransportiert haben müssen. Die Geraer Polizei sucht nunmehr Zeugen, welche zur genannten Tatzeit auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben. Haben Sie beobachtet, wie Personen einen Rollstuhl abtransportierten bzw. davontrugen? Können Sie Hinweise zum Verbleib des dunkelblauen Elektrorollstuhles der Marke SUNRISE MEDICAL, Typ Quickie Salsa R2 geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0, an die Polizei Gera zu wenden.

