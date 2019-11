Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in zwei Imbisswagen

Altenburg (ots)

Der Besitzer eines Imbisswagens musste gestern notgedrungen die Polizei um Hilfe bitten. Unbekannte Täter drangen am vergangenen Wochenende (09.11.2019 - 11.11.2019) gewaltsam in den auf einem Baumarktparkplatz in der Lödlaer Chaussee in Altenburg befindlichen Verkaufswagen ein. Hierbei verursachten die Täter nicht nur Sachschaden, sondern stahlen zusätzlich diverse Lebensmitteln. Während der Anzeigenaufnahme vor Ort stellte sich heraus, dass ein zweiter, unmittelbar daneben befindlich Imbisswagen ebenfalls aufgebrochen wurde. Auch aus diesem fehlten diverse Nahrungsmittel. Die Polizei in Altenburg (Tel. 03447 / 4710) sucht nunmehr Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können. (RK)

